Движение на Калужском шоссе в область перекрыто из-за строительства больницы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение по Калужскому шоссе в область в районе поселения Вороновского в ТиНАО перекрыто, сообщает Центр организации дорожного движения.
Изменения в движении связаны со строительством нового инфекционного центра рядом с деревней Голохвастово. Дорога перекрыта от Московского малого кольца в направлении области.
Коммуникация доступна только для техники, которая задействована в строительстве инфекционного центра. Кроме того, проехать туда могут и местные жители.
Ранее стало известно, что на транспорте и спецтехнике, которые обеспечивают строительство инфекционного центра в ТиНАО, появится специальный знак в виде зеленого треугольника.
Центр строят рекордными темпами. Кроме того, здание планируют оперативно обеспечить газопроводом по окончании строительства. Считается, что центр сможет принимать до 500 пациентов и прослужит на протяжении многих лет.
18 марта сообщили о 30 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Москве. Всего в России зафиксировали 147 человек, подвергшихся инфицированию.
В Москве в соответствии с дополнением к указу "О режиме повышенной готовности" отменяют массовые мероприятия. Так, стало известно, что в столице перенесут проведение забегов "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора". Кроме того, с 16 марта прекратил работу проект "Московское долголетие". С 21 марта по 12 апреля столичные школьники будут отправлены на каникулы.
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