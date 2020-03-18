В Москве зафиксировано 30 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
30 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Москве, сообщает Оперативный штаб столицы.
Большинство прилетели из Европы, трое вернулись в город теми же рейсами, что и ранее заболевшие. Пробы у них взяли при отработке контактов этих пациентов.
25 пациентов лечат в больничном комплексе в Коммунарке. Четверо госпитализированы в ИКБ № 2, среди них – один ребенок. Еще один ребенок находится в больнице имени Башляевой.
Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта. 11 из них направлены в больницу в Коммунарке. Один контактировавший с заболевшим – в больнице в Краснодаре. Еще 16 человек остались в режиме самоизоляции на дому.
Семь человек изолированы на дому в Московской области, за ними наблюдают медики. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 86 случаев заболевания.
Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами:
Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности. Для помощи пациентам с пневмонией в городе дополнительно перепрофилируют несколько других медучреждений. Усилят выездную медицинскую службу поликлиник: к работе дополнительно привлекут 750 ординаторов.
Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
С 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля и организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на июнь. Минспорт рекомендовал отменить все спортивные соревнования с 21 марта.
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Новые ограничения появились в Москве. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно. Некоторые рестораны готовятся ограничить работу и перейти в режим доставки собственной продукции.
В транспорте усилили санитарный контроль. Станции МЦД дезинфицируют трижды в день, сотрудники ЦППК дезинфицируют турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна.
В ЦОДД перед началом работы всем сотрудникам измеряют температуру. В случае появления легкого недомогания сотрудника не допускают к работе. Автомобили центра ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены.
В метро кассирам выдали перчатки и средства дезинфекции. Им также измеряют температуру.
То же касается работников Мосгортранса. Порядка 10 тысяч водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проходят медицинский осмотр ежедневно.
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