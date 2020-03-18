Часть ресторанов Москвы перейдут в режим доставки продукции

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Некоторые рестораны столицы готовятся ограничить работу и перейти в режим доставки собственной продукции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

"Если уже вопрос стоит о полном закрытии ресторана, то мы обсуждаем вопрос, что можно закрыться частично и заниматься доставкой собственной продукции. У ресторанов есть база своих гостей, и в этом случае происходит экономия", – объяснил специалист.

По словам Бухарова, речь идет о потенциальном снижении расходов на дезинфекцию и уборку залов. На данный момент решение об ограничении работы кафе и ресторанов принимается только владельцами.

Сергей Собянин на своем персональном сайте 16 марта объявил о расширении ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а досуг в зданиях ограничен 50 участниками. Запрет действует до 10 апреля 2020 года.

На данный момент в столице зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом. Всего по России речь идет о 114 инфицированных, причем большая часть случаев приходится на людей, которые ранее вернулись из-за границы.

106 пациентов выписано из медицинского комплекса в Коммунарке с момента открытия. Они находились там на карантине с подозрением на коронавирус. В частности, 40 пациентов были выписаны 17 марта. У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат.

В мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.

