Часть ресторанов Москвы перейдут в режим доставки продукции

13:12
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Некоторые рестораны столицы готовятся ограничить работу и перейти в режим доставки собственной продукции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.
"Если уже вопрос стоит о полном закрытии ресторана, то мы обсуждаем вопрос, что можно закрыться частично и заниматься доставкой собственной продукции. У ресторанов есть база своих гостей, и в этом случае происходит экономия", – объяснил специалист.
По словам Бухарова, речь идет о потенциальном снижении расходов на дезинфекцию и уборку залов. На данный момент решение об ограничении работы кафе и ресторанов принимается только владельцами.
Сергей Собянин на своем персональном сайте 16 марта объявил о расширении ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а досуг в зданиях ограничен 50 участниками. Запрет действует до 10 апреля 2020 года.
На данный момент в столице зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом. Всего по России речь идет о 114 инфицированных, причем большая часть случаев приходится на людей, которые ранее вернулись из-за границы.
106 пациентов выписано из медицинского комплекса в Коммунарке с момента открытия. Они находились там на карантине с подозрением на коронавирус. В частности, 40 пациентов были выписаны 17 марта. У каждого из них тест на коронавирусную инфекцию дважды показал отрицательный результат.
В мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
Как столичное метро защищается от коронавируса
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