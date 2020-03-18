Россиян призвали ограничить употребление алкоголя из-за коронавируса

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Член комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко призвала граждан ограничить употребление спиртных напитков из-за коронавируса.
Она отметила, что легализация алкоголя через интернет может обернуться негативными последствиями.
"В таких и так непростых условиях злоупотребление спиртным, на мой взгляд, противопоказано. В целом такая мера приведет к росту потребления алкоголя, что в свою очередь повлечет за собой рост смертности, снижение рождаемости и так далее. В этой связи, считаю, что употребление алкоголя необходимо ограничить, а не наоборот, делать его более доступным", – сказала Кусайко Агентству "Москва".
Она подчеркнула, что употребление спиртных напитков может негативно сказаться на способности клеток мозга нормально передавать сигналы, а это влияет на речь, координацию, восприятие реальности и многое другое.
По ее словам, в настоящее время необходимо особенное внимание уделять укреплению иммунитета, а отрицательное воздействие спиртного на иммунную систему доказано.
Также специалисты рекомендуют тем, кто находится на карантине, правильно питаться. Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова ранее рекомендовала сократить потребление сладостей, кондитерских изделий, выпечки, продуктов из рафинированной муки и избегать употребления сладких напитков. То же касается колбас, копченостей и жирных сортов сыров из-за их калорийности и высокого содержания соли.
Вместо этого лучше отдать предпочтение продуктам из цельного зерна, кашам из не полностью обмолоченных круп, хлебу из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – запрет на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.
По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
Как столичное метро защищается от коронавируса
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