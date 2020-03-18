Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при COVID-19

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Японский врач-инфекционист Сато Акихиро рассказал о необходимости соблюдать дистанцию между людьми при пандемии коронавируса.
По его словам, запрет массовых мероприятий имеет смысл, если соблюдается расстояние между собравшимися. При этом на улице риск снижается.
Эпидемиолог указал, что приемлемое расстояние между участниками мероприятия должно составлять от 1,5 до 2 метров, передает РИА Новости.
Если зрители не будут разговаривать между собой, то это увеличивает безопасность. Напротив, нельзя допускать тесные контакты в непроветриваемом помещении.
Акихиро также объяснил, что превращение COVID-19 в сезонное заболевание является наихудшим сценарием по причине высокой смертности пожилых людей.
Инфекционист считает, что необходимо сделать стихийный рост заболевания плавным, чтобы сократить давление на перегруженную систему здравоохранения.
В то же время прогнозы, по которым число зараженных составит 70 процентов населения Земли, не сбудутся, потому что страны сдерживают распространение инфекции.
Психолог рассказал, почему россияне не паникуют из-за коронавируса
Медицинский психолог ранее рассказал, что боязнь заразиться коронавирусом может привести к панике, болезненным переживаниям и поступкам, несущим вред человеку.
16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
С 21 марта по 12 апреля в городе перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования.
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая – завозные.
Пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.
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