Станции МЦД дезинфицируют трижды в день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Дезинфекция станций МЦД проходит трижды в день в рамках профилактики распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ЦППК дезинфицируют турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна. На платформах с помощью пульверизаторов моют скамейки и обрабатывают дезинфицирующими средствами стойки SOS. Кроме того, на МЦД проводится влажная уборка.

Транспортный комплекс уточняет, что для дезинфекции используются специальные антибактериальные средства без хлора и запаха, рекомендованные Роспотребнадзором.

ЦОДД тоже принимает меры безопасности. Центр организует дополнительные санитарно-профилактические мероприятия.

Перед началом работы всем сотрудникам измеряют температуру. В случае появления легкого недомогания сотрудника не допускают к работе.

Автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены. Обрабатываются контактные поверхности внутри и снаружи машины: ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборная панель, рулевое колесо, ручка КПП, подлокотники, подголовники и сидения.

Водители мобильных комплексов фотовидеофиксации обеспечены кожными антисептиками. У дорожного патруля есть медицинские маски.

В метро кассирам выдали перчатки и средства дезинфекции. Им также измеряют температуру.

То же касается работников Мосгортранса. Порядка 10 тысяч водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проходят медицинский осмотр ежедневно.

В Москве действует режим повышенной готовности. 16 марта в городе усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса.

Среди них – запрет на проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.

В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.

Пятеро пациентов выздоровели, они выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без симптомов.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.