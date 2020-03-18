Станции МЦД дезинфицируют трижды в день

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Дезинфекция станций МЦД проходит трижды в день в рамках профилактики распространения коронавируса, сообщает пресс-служба столичного департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Сотрудники ЦППК дезинфицируют турникеты, аппараты по продаже билетов, валидаторы и кассовые окна. На платформах с помощью пульверизаторов моют скамейки и обрабатывают дезинфицирующими средствами стойки SOS. Кроме того, на МЦД проводится влажная уборка.
Транспортный комплекс уточняет, что для дезинфекции используются специальные антибактериальные средства без хлора и запаха, рекомендованные Роспотребнадзором.
ЦОДД тоже принимает меры безопасности. Центр организует дополнительные санитарно-профилактические мероприятия.
Перед началом работы всем сотрудникам измеряют температуру. В случае появления легкого недомогания сотрудника не допускают к работе.
Автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены. Обрабатываются контактные поверхности внутри и снаружи машины: ручки дверей, поручни, пряжки ремней безопасности, приборная панель, рулевое колесо, ручка КПП, подлокотники, подголовники и сидения.
Водители мобильных комплексов фотовидеофиксации обеспечены кожными антисептиками. У дорожного патруля есть медицинские маски.
В метро кассирам выдали перчатки и средства дезинфекции. Им также измеряют температуру.
То же касается работников Мосгортранса. Порядка 10 тысяч водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев проходят медицинский осмотр ежедневно.
В Москве действует режим повышенной готовности. 16 марта в городе усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса.
Среди них – запрет на проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.
В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.
Пятеро пациентов выздоровели, они выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без симптомов.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
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