Кассирам в метро выдали средства защиты для профилактики коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичном метро кассирам выдали перчатки и средства дезинфекции для снижения риска заражения коронавирусом. Об этом сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Помимо основных мероприятий, мы сегодня начали измерять температуру нашим кассирам", – приводит слова Темниковой Агентство "Москва".

Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань.

В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось. В РФ подтвердились 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Кроме того, с 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.

