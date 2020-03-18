Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин

Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности в условиях распространения нового коронавируса, заявил главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

"Скорая помощь является городской экстренной службой, и по сути для нас режим такой готовности присутствует ежедневно. Мы должны быть готовы к любой ситуации, любому выезду к любым пациентам", – цитирует его Агентство "Москва".

Плавунов объяснил, что в скорой были готовы к текущим событиям и внимательно наблюдали за тем, как развивается ситуация в мире. Он подчеркнул, что, как только появилась информация о первом заболевшем коронавирусной инфекцией в Москве, скорая помощь города изменила некоторые аспекты работы. Кроме того, был создан отдельный колл-центр для обращений с симптомами новой инфекции.

Главврач станции добавил, что за последнее время в целом число звонков в скорую помощь значительно не увеличилось.

18 марта стало известно, что 106 пациентов выписано из медицинского комплекса в Коммунарке с момента открытия. Они находились там на карантине с подозрением на коронавирус. Выписка из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.

Медицинские работники в Москве получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В расчете на три месяца им выплатят около 620 миллионов рублей.

Для оказания помощи пациентам с пневмонией в городе дополнительно перепрофилируют несколько других медучреждений. Усилят выездную медицинскую службу поликлиник: к работе дополнительно привлекут 750 ординаторов.

В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.

11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.