Фото: Агентство "Москва"/ Сергей Ведяшкин
Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности в условиях распространения нового коронавируса, заявил главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.
"Скорая помощь является городской экстренной службой, и по сути для нас режим такой готовности присутствует ежедневно. Мы должны быть готовы к любой ситуации, любому выезду к любым пациентам", – цитирует его Агентство "Москва".
Плавунов объяснил, что в скорой были готовы к текущим событиям и внимательно наблюдали за тем, как развивается ситуация в мире. Он подчеркнул, что, как только появилась информация о первом заболевшем коронавирусной инфекцией в Москве, скорая помощь города изменила некоторые аспекты работы. Кроме того, был создан отдельный колл-центр для обращений с симптомами новой инфекции.
Главврач станции добавил, что за последнее время в целом число звонков в скорую помощь значительно не увеличилось.
18 марта стало известно, что 106 пациентов выписано из медицинского комплекса в Коммунарке с момента открытия. Они находились там на карантине с подозрением на коронавирус. Выписка из стационара производится при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.
Медицинские работники в Москве получат дополнительную денежную надбавку за работу по борьбе с коронавирусом, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В расчете на три месяца им выплатят около 620 миллионов рублей.
Для оказания помощи пациентам с пневмонией в городе дополнительно перепрофилируют несколько других медучреждений. Усилят выездную медицинскую службу поликлиник: к работе дополнительно привлекут 750 ординаторов.
В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая завозные.
11 марта ВОЗ объявила пандемию. По последним данным, в мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровело, более 7,4 тысячи скончалось.
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