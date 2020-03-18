Минспорт рекомендовал отменить все спортивные соревнования с 21 марта

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Минспорт РФ рекомендует отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований в России с 21 марта и до особого распоряжения, сообщает РИА Новости.

Региональным властям рекомендовано ограничить работу спортивных организаций для детей. С 21 марта по 10 апреля занятия должны проводиться только с письменного согласия родителей и в группах не более 30 человек.

Ранее спортивное министерство создало оперативный штаб по предупреждению завоза COVID-19. Информация о деятельности штаба будет публиковаться на сайте ведомства.

В качестве профилактических мер с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

В российских школах объявят каникулы с 23 марта по 12 апреля. В учреждениях организуют дистанционное обучение. Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период – на июнь.

Из-за распространения коронавируса УЕФА перенес Евро-2020 года на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Чемпионат Англии по футболу отложили как минимум до 4 апреля. Отложен и старт нового сезона "Формулы-1".

РФС объявил о приостановке матчей Кубка России, Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и других турниров, проводимых под эгидой организации. Ограничения будут действовать по 10 апреля.

КХЛ приостановила розыгрыш Кубка Гагарина на неделю, НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата. Международная федерация фехтования отменила все турниры на 30 дней.