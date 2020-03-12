НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата

Фото: AP/Nick Wass
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса, говорится на сайте НХЛ.
Решение принято после консультаций с медицинскими экспертами и созыва телефонной конференции совета управляющих НХЛ, заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Срок приостановки сезона не уточняется. Согласно плану, чемпионат должен был завершиться в начале апреля.
Комиссионер НХЛ подчеркнул, что лига продолжит следить за медицинскими рекомендациями и призывать игроков и других членов сообщества НХЛ принимать все разумные меры предосторожности, в том числе при необходимости уход на добровольный карантин.
"Наша цель – возобновить проведение матчей, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли", – отметил он.
О приостановке сезона объявили Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и североамериканская футбольная лига Major League Soccer (MLS). Решение НБА связано с тем, что у игрока Юты Руди Гобера обнаружили коронавирус.
Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 года в Иркутске перенесен на октябрь. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.
Среди футболистов коронавирусом ранее заразился защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. Из-за этого португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду поместили на карантин.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. В материковом Китае – около 80,7 тысячи случаев, за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных превышает 4,5 тысячи.
Инфицированы граждане 115 стран, в том числе в России. Здесь 12 марта обнаружили новые случаи заражения, теперь их количество достигло 34.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом мэра. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение на 14 дней. Запрещены все массовые мероприятия, в которых должны участвовать более пяти тысяч человек.
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