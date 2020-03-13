Старт нового сезона "Формулы-1" отложили из-за коронавируса

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В связи с угрозой распространения коронавируса было принято решение отменить первый этап чемпионата "Формулы-1" сезона-2020 Гран-при Австралии. Об этом говорится на сайте "Формулы-1".

"После подтверждения того, что член команды "Макларен" сдал тест, показавший наличие у него коронавируса, и решения команды отказаться от выступления на Гран-при Австралии в четверг вечером "Формула-1" и FIA созвали совещание остальных девяти команд. Эти обсуждения завершились тем, что большинство команд считают, что гонка не должна состояться", – говорится в сообщении.

Раньше стало известно о полной отмене чемпионата мира по фигурному катанию, а также приостановке матчей баскетбольной лиги НБА в США и матчей чемпионата Италии по футболу Серии А. Матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу пройдут при пустых трибунах.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщать об этом. Для них организуют двухнедельный карантин, в рамках которого потенциальных зараженных тщательно обследуют.

Авиакомпания "Аэрофлот" ранее попросила пассажиров не торопиться с возвратом и обменом билетов из-за нагрузки на call-центры. Если билеты покупались на ближайшие даты, сдать их можно до 30 апреля.

Особый режим ввели в образовательных учреждениях.

Также Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.