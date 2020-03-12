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Спорт

00:11

ЧМ по фигурному катанию в Канаде отменили из-за COVID-19

спорт безопасность

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года в Монреале отменен по причине эпидемии коронавируса (COVID-19).

Как сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU), власти страны и ISU беспокоятся о здоровье спортсменов, волонтеров и зрителей. В течение ближайших недель ISU оценит возможность проведения чемпионата мира в конце года, не ранее октября 2020 года.

Турнир должен был пройти с 18 по 22 марта. Ранее в Канаде также отменили женский чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти с 31 марта по 10 апреля. В стране зафиксировано 93 случаев заражения коронавирусом, один человек скончался.

ЧМ по фигурному катанию в Канаде отменили из-за коронавируса

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдавии и России в Кишиневе 31 марта пройдет без зрителей в связи с распространением коронавируса.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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