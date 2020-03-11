Хоккейный ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи плей-офф

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский хоккейный клуб ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что меру приняли в связи с указом мэра Москвы, согласно которому в столице отменяются все массовые мероприятия численностью более чем пять тысяч человек.

"Данным указом посещение спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи, ограничено – не более 5 тысяч участников и болельщиков. Как только мы внесем изменения в билетную программу, вы вновь сможете приобрести билеты на матчи любимой команды", – рассказали в клубе.

Ранее стало известно, что все массовые мероприятия, на которых планируется более пяти тысяч участников, отменяются в Москве до 10 апреля. Меры касаются и спортивных мероприятий, включая хоккейные и футбольные матчи. РПЛ 11 марта проведет собрание с РФС с целью обсуждения реализации указа.

Также Роспотребнадзор призвал граждан избегать использования общественного транспорта в час пик в связи с угрозой заражения коронавирусом.

В Москве ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19. Он касается и образовательных учреждений, где детей, прибывших из стран с неблагоприятной обстановкой из-за коронавируса, отправляют на двухнедельное домашнее обучение. Также из-за угрозы распространения коронавируса перенесли заключительные этапы олимпиады школьников МГУ.

Впервые вспышку эпидемии COVID-19 зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего в мире зафиксировали более 119 тысяч случаев заражения. Коронавирус проник в 113 стран. В настоящий момент известно о 4286 жертвах инфекции по всему миру.