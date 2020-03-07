Заключительные этапы олимпиады школьников МГУ перенесли из-за коронавируса

13:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова перенес заключительные этапы олимпиады школьников в связи с угрозой распространения коронавируса. Мероприятия будут проведены в другие дни, сообщили на сайте вуза.
"Перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников, проведение которых запланировано в МГУ имени М. В. Ломоносова и на региональных площадках, до нормализации эпидемиологической обстановки", – говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация вуза уведомит о новых датах проведения олимпиад дополнительно.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что режим повышенной готовности введен в городе в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник отметил, что в настоящий момент ситуация в столице относительно спокойная.
В Москве действует режим повышенной готовности на случай распространения коронавируса
Кроме того, режим повышенной готовности ввели в столичных образовательных учреждениях. С 10 марта до занятий в школах не допускаются ученики и преподаватели, посетившие Китай, Иран, Испанию, а также другие государства с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора. Запрет действует в течение 14 дней со дня прибытия в РФ.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Согласно последним данным, число жертв уханьской пневмонии в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, побороли болезнь 1 тысяча 678 граждан.
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