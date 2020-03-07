В симптомах коронавируса выявили изменения

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Фото: ТАСС/Alex Plavevski/EPA
В Китае ученые заметили изменения в симптомах нового коронавируса. Они поменялись по сравнению с началом вспышки заболевания, сообщает РБК.
Отмечается, что у тех людей, которые заразились COVID-19 позднее, клинические симптомы заболевания проявлялись не столь явно.
Специалистами было проведено исследование, в рамках которого пациентов с уханьской пневмонией разделили на две группы. Так, в первую вошли те, кто инфицировался в период с 16 по 22 января, во вторую – заболевшие в срок с 23 по 29 января.
У пациентов первой группы наблюдалась высокая температура, слабость, боль в мышцах. Кроме того, у них была зафиксирована мокрота и пониженный уровень лимфоцитов в крови.
У тех, кто входил в состав второй группы, симптомы оказались выражены менее заметно. Однако у всех зараженных одинаково проявлялись кашель, тошнота, диарея и тяжесть в груди.
В связи с этим ученые предположили, что коронавирус с течением времени способен видоизменяться и больше становиться похожим на грипп. Также сообщается, что COVID-19 может не проявлять себя в организме зараженного человека достаточно долгое время.
Во Всемирной организации здравоохранения призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету.
Ранее ученые нашли новый источник распространения китайской пневмонии. Специалисты пришли к выводу, что передача инфекции от человека к человеку могла произойти до рынка в Ухане, откуда вирус разлетелся по всей стране. уточняется, что некий нулевой пациент мог инфицировать кого-то на Хуанане. Сам же рынок впоследствии явился благоприятной средой для ускорения распространения вируса между людьми.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, выздоровели 1 тысяча 678 граждан.
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