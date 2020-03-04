Власти Москвы опровергли закрытие цветочных магазинов из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк опроверг информацию в соцсетях о закрытии цветочных магазинов в Москве к 8 Марта в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает "Интерфакс".

"Все магазины, а их в Москве более 2,5 тысячи, которые реализуют цветы, конечно, готовятся к 8 Марта и будут работать все дни без выходных. Поэтому призываю всех мужчин прийти и купить цветы своим любимым", – сказал Немерюк.

Он отметил, что количество цветов, завозимых в Москву, за последние годы сильно не меняется: около 70% – это импортная продукция из Кении и других стран, 30% – совхозы в регионах России.

Ранее Владимир Путин заявил, что, согласно докладам ФСБ, информационные вбросы по распространению коронавируса идут из-за границы. По его словам, цель таких вбросов – посеять панику среди населения.

До этого замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин напомнил о наказании за распространение заведомо ложной информации, в том числе о коронавирусе.

В Рунете распространили более 10 тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. Информация о якобы 20 тысячах зараженных граждан России транслировалась в социальных сетях и мессенджерах.

Роскомнадзор внес распространяемые в соцсетях фейки в реестр запрещенной в РФ информации. Доступ к ресурсам будет ограничен.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.