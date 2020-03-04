Путин рассказал об информационных вбросах по коронавирусу из-за границы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что, согласно докладам ФСБ, информационные вбросы по распространению коронавируса идут из-за границы, сообщает РИА Новости.

"Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Это, к сожалению, нас сопровождает всегда", – заявил президент РФ.

По его словам, цель таких вбросов – посеять панику среди населения.

"Противопоставить этому можно только одно – своевременную всеобъемлющую и достоверную информацию для граждан страны", – добавил Путин.

Ранее замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин напомнил о наказании за распространение заведомо ложной информации, в том числе о коронавирусе.

В Рунете распространили более 10 тысяч фейковых сообщений о коронавирусе. Информация о якобы 20 тысячах зараженных граждан России транслировалась в социальных сетях и мессенджерах. Источники фейков уже ищут.

Ученые выяснили, кто умирает от коронавируса

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.