РПЛ выполнит указ Собянина и проведет совещание с РФС

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Российская премьер-лига (РПЛ) выполнит указания Сергея Собянина и проведет совещание с Российским футбольным союзом (РФС) по поводу запрета на проведение в столице массовых мероприятий. Об этом сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

"Конечно, будем выполнять указания мэра Москвы, завтра проведем рабочее совещание с РФС. За новостями следите на сайте РПЛ", – цитирует его РИА Новости.

Российский футбольный союз (РФС) в ближайшее время определит порядок проведения матчей под эгидой организации в Москве, заявил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Стало также известно, что чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве из-за коронавируса перенесли. Он должен был состояться в апреле, но теперь мероприятие планируют провести летом.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Число зараженных в КНР превысило 80 тысяч человек, скончались 3136 человек, излечилось почти 60 тысяч заболевших. Как сообщили в ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.