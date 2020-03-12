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Общество

16:59

"Аэрофлот" попросил не спешить со сдачей билетов из-за нагрузки на службу поддержки

транспорт общество

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров не торопиться с возвратом и обменом билетов. По словам пресс-секретаря перевозчика Юлии Спиваковой, сейчас возросла нагрузка на call-центры, передает ТАСС.

"В связи с очень большим количеством запросов, связанных с перебронированием и возвратами на отмененные рейсы, сейчас нагрузка на call-центр и офисы очень высока", – сказала Спивакова.

Она добавила, "Аэрофлот" работает над тем, чтобы снизить нагрузку на службу поддержки и менеджеров компании.

При этом авиакомпания предупредила, что если рейсы отменили или билеты покупались на ближайшие даты, обменять их, сдать можно в любой день до 30 апреля. Штраф в данном случае взиматься не будет.

Помимо того, разрабатываются удобные условия возврата для клиентов.

Россией с 20 февраля этого года введен временный запрет на въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. С 1 марта закрылось авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, за исключением "Аэрофлота" и "Авроры".

Туристы начали сдавать билеты и отменять поездки из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекций. Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

Общее число зараженных коронавирусом достигло почти 125 тысяч человек. В материковом Китае инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Число смертей после заражения вирусом из КНР составило более 4,5 тысячи.

Начиная с 13 марта РФ ограничивает авиасообщение с Францией, Германией, Италией и Испанией. Частично будут сохранены только прямые рейсы "Аэрофлота" из терминала F Шереметьево в семь городов: Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж. Как туда, так и обратно.

Ранее сообщалось, что акции "Аэрофлота" упали более чем на 8%.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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