Международная федерация фехтования приостановила соревнования

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Международная федерация фехтования временно остановила все турниры на ближайшие 30 дней. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как указано на сайте Федерации фехтования России, международная организация также запросила у МОК разрешение на продление сроков олимпийского отбора.

"После анализа ситуации медицинская комиссия ФИЕ единогласно рекомендовала приостановить проведение всех международных соревнований сроком на 30 дней. Решение о возобновлении проведения соревнований будет принято в течение этого тридцатидневного периода", – уточняется в официальном сообщении.

На данный момент все больше стран отменяют или переносят международные турниры и вводят системные карантины. Ограничения в том числе касаются перелетов и в некоторых случаях даже порядка въезда в те или иные страны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

