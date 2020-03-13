Более 28 тыс прибывших в РФ из Италии досмотрено с начала марта

Фото: ТАСС/Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Почти 28,1 тысячи человек, которые прилетели из Италии в Россию, было досмотрено с 1 марта этого года, сообщает пресс-служба Роспотрнебнадзора.



Отмечается, что во всех пунктах пропуска через российскую границу организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов. Для проверки используется стационарное и переносное тепловизионное оборудование.

"С 1 марта 2020 года досмотрено 28 тысяч 88 человек, прибывших из Итальянской Республики, выявлено 37; досмотрено 11 тысяч 921 из Республики Южная Корея, выявлено 12 человек; досмотрено 3 тысячи 653 человек из Исламской Республики Иран, выявлено четыре", – говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что в период с 31 декабря 2019 года по 11 марта 2020 года досмотрено 390 тысяч 907 прибывших из КНР, из которых выявлено 146 человек с признаками инфекционных болезней.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Речь идет о сотруднице филиппинской миссии.

Коронавирусом заразился защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Его партнера по команде Криштиану Роналду поместили на карантин. Также заражен главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета. Игроки основной команды и тренерский штаб будут находиться на карантине, а тренировочный центр закрыт.

Кроме того, коронавирус выявили у американского актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Он написал в Twitter, что находится в Австралии. По его словам, пара почувствовала себя немного уставшей и простудившейся. Также у них появилась боль в теле и озноб. После этого Хэнкс и Уилсон сдали анализы, которые указали на коронавирус.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончалось.

Шесть случаев заболевания коронавирусом выявлено в России за последние сутки. Таким образом, общее число пациентов в стране достигло 34, из них 19 в столице. Заболевшие находятся в инфекционных боксах.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее говорил, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.