КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыша Кубка Гагарина на одну неделю из-за коронавируса.

Как сообщается на сайте КХЛ, такой срок выделен для организации и согласования с государственными органами нового формата.

Предполагается, что второй этап плей-офф пройдет с участием шести российских клубов. Информация о матчах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) появится позже.

Ранее финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" снялись с турнира. Планировалось, что в полуфиналах конференций сыграют восемь клубов.

"Йокерит" должен был встретиться с петербургским СКА, а "Барыс" – с новосибирской "Сибирью", передает News.ru.

В других парах играли столичные ЦСКА и "Динамо", а также казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев". Клубы из России с розыгрыша не снимались.

Россия и другие страны закрывают границы из-за угрозы распространения коронавируса

16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.