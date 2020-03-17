КХЛ остановила розыгрыш Кубка Гагарина из-за COVID-19

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приостановила розыгрыша Кубка Гагарина на одну неделю из-за коронавируса.
Как сообщается на сайте КХЛ, такой срок выделен для организации и согласования с государственными органами нового формата.
Предполагается, что второй этап плей-офф пройдет с участием шести российских клубов. Информация о матчах Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) появится позже.
Ранее финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" снялись с турнира. Планировалось, что в полуфиналах конференций сыграют восемь клубов.
"Йокерит" должен был встретиться с петербургским СКА, а "Барыс" – с новосибирской "Сибирью", передает News.ru.
В других парах играли столичные ЦСКА и "Динамо", а также казанский "Ак Барс" и уфимский "Салават Юлаев". Клубы из России с розыгрыша не снимались.
Россия и другие страны закрывают границы из-за угрозы распространения коронавируса
16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.
Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.
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