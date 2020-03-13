Столичное "Динамо" выбило "Спартак" из плей-офф КХЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московском дерби "Динамо" обыграло "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин, у "Спартака" отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачев.

Встреча прошла без зрителей в связи с решением столичных властей, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве, и отсутствием у "Спартака" технической возможности.

Таким образом "Динамо" завершило серию победой со счетом 4-2. Соперником бело-голубых по второму раунду Кубка Гагарина станет столичный ЦСКА. Первые матчи серии пройдут 18 и 20 марта, передает RT.

Ранее Сергей Собянин запретил проведение массовых мероприятий в городе с участием более 5 тысяч человек до 10 апреля для минимизации распространения коронавирусной инфекции.