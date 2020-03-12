Матч плей-офф КХЛ "Спартак" – "Динамо" пройдет без зрителей

13:14
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
В четверг, 12 марта, шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между столичными командами "Спартак" и "Динамо" будет проходить без зрителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лиги.
"В связи с решением государственных органов, касающегося введения режима повышенной готовности в Москве, отсутствием у клуба ХК Спартак технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5 тысяч человек, КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии 1/4 финала Западной конференции между Спартаком и московским Динамо без зрителей", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.
Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек
5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.
С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.
Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.
В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.
По последним данным, в материковом Китае было инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – свыше 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет более 4,5 тысячи.
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