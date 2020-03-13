В Минспорте создали оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса

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Минспорт РФ создал оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса COVID-19, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Штаб будет взаимодействовать с органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а также с общероссийскими спортивными федерациями.

Вся информация о деятельности штаба, решениях органов региональных властей и спортивных федераций о частичной или полной отмене спортивных мероприятий будут публиковать на сайте министерства.

Ранее на сайте Минздрава РФ появился раздел, посвященный теме коронавируса. Его создали для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось.