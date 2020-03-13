На сайте Минздрава РФ появился раздел о коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Его создали для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться. Сообщаем также, что раздел является дополнительным к информации, публикуемой Роспотребнадзором и Федеральным оперативным штабом", – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор назвал главные правила защиты от коронавируса

За прошедшие сутки в РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом.

В пятницу, 13 марта, стало известно о первом зараженном в Ленинградской области.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.

