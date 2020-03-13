Началась разработка площадки под строительство инфекционного центра в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В ТиНАО начали разрабатывать строительную площадку будущего инфекционного центра и строить подъездные дороги, сообщает портал Стройкомплекса со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, сейчас завершаются необходимые геологические изыскания и проработка документации. Оперативный штаб строительства работает в круглосуточном режиме. В рамках проекта предстоит проложить порядка 10 километров инженерных сетей.

Медцентр разместится на территории площадью 43 гектара. В комплексе предусмотрены приемное отделение, лечебный блок, реанимация, лаборатория, диагностический блок, детское, операционное и родильное отделения. Центр оснастят современным оборудованием.

По словам Бочкарева, был учтен имеющийся в Москве опыт возведения похожих объектов, а также опыт коллег из Китая. Заммэра заверил, что это будет один из самых современных медцентров, оснащенный всем необходимым для оказания высококвалифицированной помощи.

За прошедшие сутки в РФ выявили шесть случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 34, из них 19 в столице.

Вместе с тем, восемь пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, находящихся на территории России, выписаны после выздоровления.

В среду, 11 марта, ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.