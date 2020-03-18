Забеги "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора" перенесли из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Забеги "Апрель", "Быстрый пес" и "Лисья гора" перенесены в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса. Они пройдут 28 июня, 3 и 4 октября соответственно.

В частности, в рамках мероприятия "Апреля" планировали участие 4,5 тысячи человек. В маршрут входила территория вокруг олимпийского комплекса "Лужники". Забеги "Быстрый пес" и "Лисья гора" должны были состояться 18 и 19 апреля в Битцевском лесу.

Те, кто зарегистрировался на забег, смогут принять участие в мероприятиях в новые даты. Если они не смогут прийти, им будут возвращены деньги, оплаченные за участие в забегах.

Мероприятия перенесли в связи с принятием дополнения к указу "О режиме повышенной готовности" в Москве. В соответствии с ним запрещается проводить мероприятия, число участников которых может превысить 50 человек.

Кроме того, в столице перестанут работать школы с 21 марта. Высшие учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Ушел на каникулы проект "Московское долголетие".

18 марта в столице зафиксировали 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в России 147 человек подверглись инфицированию.