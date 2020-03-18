Суды ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Юлия Накошная
Российские суды ограничат рассмотрение уголовных дел и доступ посетителей из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Верховного суда РФ.
"В связи с угрозой распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции <...> президиум Верховного суда постановил приостановить личный прием граждан в судах, рассматривать только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощенного производства", – говорится в сообщении.
Всем судам также рекомендовано при наличии такой возможности рассматривать дела с использованием систем видеоконференц-связи. Граждане смогут подать заявление через электронные интернет-приемные судов или по почте России.
Сергей Собянин на своем персональном сайте 16 марта объявил о расширении ограничительных мер из-за коронавируса COVID-19. В частности, запрещено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе, а досуг в зданиях ограничен 50 участниками. Запрет действует до 10 апреля 2020 года.
С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области. Всех вернувшихся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой отправляют на двухнедельный карантин.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В мире заражено более 179 тысяч человек.
На базе службы скорой помощи создан call-центр по COVID-19
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