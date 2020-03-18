Оперштаб посоветовал пожилым людям оставаться дома из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей.
Сотрудники учреждения отметили, что лица старше 60 лет находятся в непосредственной группе риска. Осложнения, которые могут возникнуть вследствие заражения коронавирусом, особенно тяжело переносят именно пожилые люди.
В Оперштабе сообщили, что им были направлены СМС-сообщения и электронные письма с призывом не посещать места массового скопления людей. Временное пребывание дома поможет существенно снизить риск заражения.
В настоящий момент в Москве действует указ "О режиме повышенной готовности". 16 марта к нему было принято дополнение, в соответствие с которым допустимую численность участников массовых мероприятий снизили с 5 тысяч до 50 человек.
Кроме того, с 16 марта отменили занятия в рамках проекта "Московское долголетие". Участникам проекта предложили повторить пройденный материал дома на время действия указа.
Также в соответствии с дополнением в Москве закрываются все школы и учреждения дополнительного образования с 21 марта по 12 апреля. Аналогичные меры предприняли и в Московской области.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на удаленную работу. Он считает, что от 15 до 30% офисных работников стоит дистанционно исполнять свои обязанности. Кроме того, Собянин попросил москвичей не поддаваться панике.
18 марта в столице обнаружили еще 30 случаев заражения коронавирусом. Всего в России зафиксировали 147 эпизодов инфицирования COVID-19. Численность заболевших в мире уже превысила 200 тысяч человек.
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