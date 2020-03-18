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Общество

18:03

Член Совфеда призвал ограничить детям доступ в кинотеатры и кафе

общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Первый зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров предложил ограничить посещение детьми развлекательных центров, сообщает сенатор в своем официальном аккаунте в Twitter.

Он отметил правильность решения о закрытии образовательных учреждений по всей России из-за коронавируса. В то же время он считает, что необходимо ограничить школьникам доступ к развлекательным общественным пространствам.

В случае нарушения ограничения необходимо взыскивать штрафы с родителей детей, которые посетили кафе, кинотеатр или развлекательный центр.


Ранее в Москве стали действовать дополнения к указу "О режиме повышенной готовности". В соответствии с ними с 21 марта по 12 апреля прекращают работать школы и учреждения дополнительного образования. Аналогичные меры будут действовать по всей России с 23 марта, в Подмосковье – также с 21 марта.

На дистанционное обучение переводят и студентов. Одним из первых вузов, который стал работать по такому режиму, стал Санкт-Петербургский государственный университет. Впоследствии к нему присоединились и другие вузы, в том числе и Московский государственный университет.

В России 18 марта обнаружили еще 33 человека, инфицированных коронавирусом. 30 из них зарегистрировали в Москве. Таким образом, на территории РФ зафиксировали 147 случаев заражения COVID-19. Численность эпизодов инфицирования в мире уже превысила отметку 200 тысяч человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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