До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за негативного влияния пандемии коронавируса число безработных в мире может вырасти почти на 25 миллионов человек, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международной организации труда.

"Экономический кризис и кризис занятости, вызванный пандемией заболевания COVID-19, может привести к росту глобальной безработицы почти на 25 миллионов человек", – отмечается в докладе.

Ранее президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года.

По его словам, будет полезным появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии. Чем раньше это случится, тем лучше, подчеркнул глава института.

В настоящее время в России обнаружили 147 случаев заражения коронавирусом. 33 из них приходятся на последние сутки. 30 эпизодов инфицирования зафиксировали в Москве.