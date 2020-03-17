Пандемия коронавируса может продлиться два года – ученые

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Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, считает президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
По данным института, сейчас в Германии подтверждено 6012 случаев заражения коронавирусом и 13 смертельных исходов. Университет Джона Хопкинса сообщает о 7,2 тысячи случаев заражения и 17 скончавшихся.
"Когда эта пандемия инфицирует прогнозируемые 60–70 процентов населения планеты? Это может длиться годами. Мы исходим из двух лет", – цитирует Вилера РИА Новости.
По его словам, будет полезным появление вакцины или любая "интервенция" в ход пандемии. Чем раньше это случится, тем лучше, подчеркнул глава института.
В начале марта стало известно, что специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России создают вакцину от нового коронавируса. Ее появление в качестве зарегистрированного лекарства ожидается в середине 2021 года.
Почти 14 тысяч человек в мире заразилось COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.
В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре. Семеро заболели при контакте с инфицированными на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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