Почти 14 тысяч человек в мире заразилось COVID-19 за сутки

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Почти 14 тысяч человек заразилось коронавирусом в мире за сутки, скончались 862 человека, передает RT.

Как следует из отчета Всемирной организации здравоохранения, только 29 случаев было выявлено на территории Китая.

Общее число заразившихся в мире на данный момент составляет 167 511 человек. За пределами Китая от COVID-19 умерли 848 человек.

Количество летальных исходов в мире достигло 6606, из них за пределами КНР – 3388. Указывается, что вирус охватил уже 151 страну.

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16 марта в Москве ввели новые ограничения в связи с увеличением случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции.

Из них 90 – у россиян, двое – граждане КНР, один – гражданин Италии. Выздоровели и покинули больницы также двое граждан Китая, один россиянин и один итальянец.

Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.