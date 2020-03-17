Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине

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Фото: TASS/Zuma/Serhii Pustovit
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
"Я думаю, что настало время бороться и с этим кризисом", – заявил Зеленский в эфире телеканала ICTV. Он также посоветовал общаться с детьми, читать книги и смотреть кино.
В то же время кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро.
Согласно принятому решению, городские перевозки могут осуществляться до десяти человек в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.
При этом жители могут пользоваться машинами без ограничений. Ранее на Украине ввели карантин в учебных заведениях и запретили массовые мероприятия по 3 апреля.
На Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса
По последним данным Минздрава, на Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом и один случай смерти. 14 марта был ограничен въезд в страну.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По информации ВОЗ, общее число инфицированных во всем мире достигло более 167,5 тысячи человек.
В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.
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