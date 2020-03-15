Порошенко вернулся на Украину из Испании из-за скорого закрытия границы

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Бывший президент Украины Петр Порошенко и трое его детей вернулись из Испании на Украину в связи с предстоящим закрытием авиасообщения, сообщает РИА Новости.

По неофициальной информации, Порошенко отправился в Испанию, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник, и должен был пробыть там еще не меньше недели.

Из-за поездки экс-глава государства пропустил допрос в Госбюро расследований 13 марта. В ведомстве уточнили, что всего Порошенко не явился почти на три десятка допросов по 16 уголовным делам.

Порошенко прилетел в аэропорт Борисполя в ночь с 14 на 15 марта. Он отказался отвечать на вопрос, почему он не приехал на допрос в Госбюро расследований.

С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. С 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

Владимир Зеленский призвал всех украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не закрыла авиасообщение.