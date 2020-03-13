На Украине зафиксирован первый летальный случай от коронавируса

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В Житомирской области Украины зарегистрирован первый летальный случай от коронавируса. Скончалась 71-летняя женщина, сообщает "Газета.ру".

"Неприятная новость. К сожалению, женщина, которая была госпитализирована вчера в Житомирской области, умерла", – сказал на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Заражение подтвердили лабораторно. Ее родственники и люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением.

Ранее сообщалось о планах украинских властей закрыть границу для иностранных граждан на две недели. При этом украинские граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться в страну.

Вернувшиеся из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу будут проходить "определенные процедуры обсервации".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса был поднят до очень высокого.

В мире коронавирусом заражено уже более 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что в Москве подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции. Всего в столице выявлено 24 случая.