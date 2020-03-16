В Киеве вводят ограничительные меры из-за коронавируса

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Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса введут в Киеве с 17 марта, сообщает РИА Новости.

В частности, между столицей Украины и другими населенными пунктами планируется максимально минимизировать транспортное сообщение. Кроме того, в Киеве ограничат проведение массовых мероприятий.

Подобные меры касаются и общественных заведений. Так, в Киеве не будут работать рестораны, кафе и бары. Приостановят работу и торговые центры, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Центры предоставления админуслуг будут принимать граждан по необходимости, однако для приема необходимо будет предварительно записаться онлайн.

Кроме того, до городских департаментов довели сообщение о временной отмене заседаний, общественных слушаний и встреч с горожанами. Руководителей киевских предприятий призвали по возможности переводить сотрудников на дистанционную работу.

Угроза распространения коронавируса повлияла на городскую жизнь и в Москве. Так, с 5 марта в столице действует режим повышенной готовности. 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по противодействию коронавирусу. В частности, сотрудников предприятий, которым предписан режим изоляций, запрещено допускать на территорию организаций.

Кроме того, с 16 марта в Москве введен режим свободного посещения школ. Это значит, что родители могут принимать решение о целесообразности посещения образовательного учреждения их детьми. Кроме того, в столице запретили проведение массовых мероприятий с планируемым количеством участников в более 5 тысяч человек.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о 66 случаях заражения коронавирусом на территории страны. Из них, по словам главы ведомства, 10% пациентов уже выписаны из больниц.

В правительстве создали координационный совет по борьбе с угрозой распространения коронавируса. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что введение режима чрезвычайной ситуации в стране в настоящий момент не планируется.

Коронавирус уже охватил территории более 140 стран по всему миру. Всего зафиксировали более 153,6 тысячи случаев заражения. Лидерами по количеству заболевших являются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

Впервые вспышка эпидемии COVID-19 возникла в конце декабря в китайском городе Ухань. В настоящий момент в Поднебесной зафиксировали более 80 тысяч случаев заражения. Более 67 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.