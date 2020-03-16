Школы Москвы и области перешли на режим свободного посещения из-за коронавируса

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С понедельника, 16 марта, школы в столичном регионе переходят в режим свободного посещения занятий. Сперва изменения в указ внес Сергей Собянин, а позже – и власти Подмосковья.
Родители сами могут решить, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома. Такой режим ввели в учебных заведениях в целях профилактики распространения коронавируса. Действовать он будет до особого распоряжения.
О своем решении перейти на свободное посещение родители могут проинформировать школу, заполнив уведомление об отсутствии в электронном дневнике.
В департаменте образования и науки Москвы "Интерфаксу" рассказали, что переход от дистанционной к очной форме обучения не потребует дополнительного медицинского освидетельствования учеников.
Сейчас на карантин полностью закрыты четыре здания школ, у учащихся которых обнаружили коронавирусную инфекцию. Еще одно школьное здание закрыто в связи с подозрением на COVID-19 у одного из учеников.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.
В РФ на данный момент подтверждено 63 случая заражения коронавирусом – за последние сутки заразились еще 4 человека. Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель.
Накануне министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения.
В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель пять тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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