В Кремле не видят необходимости в удаленной работе сотрудников – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства продолжит работу в обычном режиме, передает "Газета.ру".

Стало известно, что сотрудников Администрации президента не переведут на удаленную работу на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Администрация работает в обычном режиме с необходимыми мерами предосторожности, которые актуальны в любом офисе", – подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил Песков, администрация является крупным офисом, но не самым большим. Ранее стало известно, что некоторые компании, предприятия начали переводить работников на "удаленку".

Про первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 информация появилась в конце декабря 2019 года. Заражения были зафиксированы в китайском городе Ухань. Как заявили во Всемирной организации здравоохранения, заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.



В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18



В материковом Китае зарегистрировали 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, более 67,7 тысячи излечилось. В РФ подтвердились 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.

Кроме того, с 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Действует временный запрет на регулярные и чартерные авиарейсы между Россией и Ираном.

С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.