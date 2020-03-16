В России выписали 10% заболевших коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что 10% заболевших коронавирусом в стране выздоровели, сообщает "Интерфакс".

Также он отметил, что медицинские службы приведены в состояние повышенной готовности, однако никакой паники среди них не присутствует.

"Медслужба работает в штатном режиме. Диагностические и лабораторные тесты доступны для медперсонала", – прокомментировал Мурашко.

Он подчеркнул, что в России в настоящий момент всего 63 случая заболевания коронавирусом. Также Мурашко отметил, что по-прежнему важно соблюдать правила по профилактике заражения. Он призвал чаще мыть руки, соблюдать гигиену, не посещать страны с высоким уровнем заболевания и места скопления народа.

Ранее сообщалось, что с целью борьбы с распространением COVID-19 в стране создали координационный совет, который возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также 16 марта закрыли границу между Россией и Белоруссией.

Глава правительства также распорядился об обеспечении "зеленого коридора" на таможнях для товаров первой необходимости. Кроме того, в России планируют ввести возможность заказывать безрецептурные препараты через интернет. В стране также планируют создать систему онлайн-оповещения граждан о коронавирусе.

В Москве и Подмосковье режим свободного посещения ввели в образовательных учреждениях. Также в Минобрнауки посоветовали российским вузам переходить на дистанционную форму обучения.

Согласно последним данным, всего в мире зафиксировали 153,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Инцифированные обнаружены среди граждан более 140 стран. Жертвами коронавируса стали более 5,7 тысячи человек.