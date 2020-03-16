В России появится система онлайн-оповещения граждан о коронавирусе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Система онлайн-оповещения о развитии ситуации с коронавирусом будет выстроена в ближайшее время, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Информация будет распространяться в том числе через социальные сети, передает ТАСС. Россияне смогут узнавать, сколько людей и в каких регионах заболело и выздоровело.

Правительство будет вести полный онлайн-мониторинг экономической ситуации в стране в связи с эпидемией. Кроме того, в стране запустят единую телефонную горячую линию.

"Яндекс" создал онлайн-карту, на которой отмечается распространение COVID-19. Там появляются актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти. Источники информации – Роспотребнадзор и Университет Джонса Хопкинса в США.

Первые случаи заражения были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

В РФ подтверждено 63 случая заражения коронавирусом – за последние сутки заразились еще 4 человека. Четверо новых заболевших ранее посещали Италию, Францию, Швейцарию и Испанию. Все поездки произошли в пределах последних двух недель.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. Школы столичного региона перешли на свободное посещение.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает пять тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.