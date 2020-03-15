В РФ запустили онлайн-карту распространения коронавируса

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту, на которой отмечается распространение коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти", – указано в описании карты.

Эксперты наносят данные на основе информации Роспотребнадзора и Университета Джонса Хопкинса в США.

На карте приведены данные по числу заражений в различных странах мира, а также в регионах РФ - в частности, в России зафиксировано уже 63 случая заражения (плюс 4 за последние сутки).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.

