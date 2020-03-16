Ростуризм обновил список стран с ограниченным въездом иностранцев

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ростуризм обновил список стран, въезд на территорию которых ограничили для иностранцев в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

В реестр добавили Австралию, Литву, Латвию, Марокко, Эстонию и Молдавию. В ведомстве напомнили, что в России с 16 марта ограничат авиасообщение со странами Европейского союза, Швейцарией и Норвегией.

Кроме того, в Ростуризме отметили, что в связи с угрозой распространения коронавируса решения об ограничении посещения их территории иностранцами приняли в 19 странах. 16 марта к ним прибавилось еще шесть вышеуказанных государств.

В ведомстве также напомнили, что в Москве все граждане, прилетевшие из Италии, Ирана, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии и Испании, должны перейти на режим изоляции на 14 дней.

В столице в настоящий момент продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, в городе запретили все массовые мероприятия, численность которых может превысить 5 тысяч человек. С 16 марта в Москве действует режим свободного посещения для школ. Такие же меры предприняты и на территории Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в России не сложилась обстановка для введения режима чрезвычайной ситуации. В то же время в правительстве был создан координационный центр по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Его возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава ведомства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о 66 случая заражения COVID-19 в России. В то же время он подчеркнул, что 10% заболевших уже выписали из больниц.

В связи с острой эпидемиологической ситуацией Россия закрыла границу с Белоруссией. Ранее доступ иностранцев на территорию РФ ограничили на границах с Польшей и Норвегией.