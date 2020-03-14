РФ приостанавливает пропуск иностранцев через границу с Польшей и Норвегией

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Правительство России приняло решение приостановить пропуск иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую сухопутную границу с воскресенья, 15 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут московского времени 15 марта 2020 года временно приостановить пропуск иностранных граждан и лиц без гражданства через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных и туристических целях, за исключением граждан Белоруссии, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ", – говорится в документе.

Как отмечается, МИД поручено уведомить Польшу, Норвегию и другие государства, чьи интересы могут быть затронуты из-за данного распоряжения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в который войдут члены уже работающего оперативного штаба, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов страны.

Премьер призвал россиян, которые планировали ехать за границу, минимизировать все поездки.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.