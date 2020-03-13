Россия ограничит полеты в Европу

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Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00 часов 00 минут 16 марта 2020 года по московскому времени: с территории Российской Федерации на территорию стран-членов Европейского союза и в обратном направлении", – говорится в сообщении.

Аналогичные меры коснутся авиасообщения со Швейцарией и Норвегией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее утверждал, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.

ВОЗ рассчитывает, что пик заболевания наступит в ближайшее время, сообщила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она добавила, что все будет зависеть от действий стран по сдерживанию пандемии. Надо готовиться к любому развитию событий, заключила Ван Керхове.