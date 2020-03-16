В России не планируют вводить режим ЧС из-за коронавируса – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в стране нет необходимости для введения режима чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

Он сообщил, что в РФ нет повода для таких серьезных мер. Песков подчеркнул, что в настоящий момент подобные идеи и решения не обсуждаются.

"Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений", – заявил пресс-секретарь.

В настоящий момент в России создали координационный совет для борьбы с угрозой распространения коронавируса. Кроме того, продолжается введение мер по ограничению сообщения с иностранными государствами.

Так, 16 марта Россия запланировала закрыть границу с Белоруссией, а двумя днями ранее было приостановлено пересечение иностранцами границы с Польшей и Норвегией. До этого Россия ограничила авиасообщение с Европой, поскольку Старый Свет стал центром пандемии коронавируса в мире.

Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о 66 случаях заражения коронавирусом. В то же время он отметил, что 10% заболевших уже выписаны из больниц.

В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный с 5 марта. Кроме того, 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин усилил меры по борьбе с коронавирусом. Так, в связи с этим с 16 марта введен режим свободного посещения образовательных учреждений. Такой же режим действует в настоящее время и в Московской области.

153,6 тысячи случаев заражения коронавирусом в настоящий момент зафиксировали в мире. Лидером по количеству заболевших продолжает оставаться Китай, где обнаружили более 80 тысяч заболевших. В Европе наибольшая численность инфицированных наблюдается в Италии – более 24 тысяч человек. Всего жертвами коронавируса стало более 5,7 тысячи человек.