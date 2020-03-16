Ростуризм организовал горячую линию для россиян за рубежом

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ростуризм открыл горячую линию для находящихся за рубежом российских путешественников, сообщается на сайте ведомства.
Она организована совместно с ассоциаций "Турпомощь". Каждый день круглосуточно можно звонить по телефону 8-499-678-12-03. Номер 8-915-117-04-51 доступен с понедельника по пятницу – с 10:00 до 19:00 мск.
Первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.
В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.
С 20 февраля Россия временно запретила въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике. С 1 марта закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Введен временный запрет на регулярные и чартерные рейсы между Россией и Ираном.
С 13 марта ограничено авиасообщение РФ с Францией, Испанией, Германией и Италией, с 16 марта – со странами Евросоюза, Швейцарией и Норвегией.
Российский союз туриндустрии заявил, что турагентства РФ в течение этой недели могут почти полностью остановить продажи туров. Сейчас реализация услуг сократилась более чем в три раза.
Иностранные туристы отказываются от ранее забронированных туров в Россию. По информации АТОР, общая стоимость возвращенных путевок – не менее 500 миллионов рублей.
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