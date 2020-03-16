Турагентства заявили о возможной остановке продаж путевок

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Российские турагентства в течение этой недели могут практически полностью остановить продажи туров из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в обращении Российского союза туриндустрии (РСТ) в группе Radio Travel в Facebook, которая объединяет более 12 тысяч турагентов.
"В настоящее время реализация услуг сократилась более чем в три раза и стремится к полному прекращению в течение ближайшей рабочей недели", – говорится в сообщении.
Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.
После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.
По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.
Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.
Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.
В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу
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