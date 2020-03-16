Названы доступные в условиях коронавируса страны для отдыха россиян

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Россиянам предлагают выбрать для отпуска Вьетнам, Доминикану, Индонезию, Кубу, Мальдивы, Мексику, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Шри-Ланку. Эти пляжные направления относятся к странам со спокойной эпидемиологической обстановкой, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается также, что в продаже остались нишевые направления, такие как Маврикий, Сейшелы, острова Французской Полинезии, страны Латинской Америки, Катар, Бахрейн и Япония.

Ранее сообщалось, что российские турагентства в течение этой недели могут практически полностью остановить продажи туров из-за ситуации с распространением коронавируса.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.

Меры распространили и на столичные образовательные учреждения, где детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения. Запрещены все массовые мероприятия с планируемым числом участников более 5 тысяч человек.